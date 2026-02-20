MasterChef Italia ecco i 4 finalisti | Carlotta Dounia Matteo R e Teo Nella semifinale la confessione senza filtri di Bruno Barbieri a uno di loro Il video

Durante la semifinale di MasterChef Italia, Bruno Barbieri ha rivelato senza filtri un aneddoto personale a uno dei concorrenti, creando un momento di grande sincerità. Tra i sei chef rimasti in gara, Carlotta, Dounia, Matteo R. e Teo si sono qualificati per la finale. I giudici Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno scelto i finalisti dopo una serie di prove intense e emozionanti. La sfida decisiva si svolgerà giovedì 5 marzo, visibile solo su Sky e NOW. I quattro aspiranti chef sono pronti a mettere tutto in gioco.