Sipario d’inverno al teatro Samonà due serate tra Sartre e nuova drammaturgia

Il teatro Samonà di Sciacca inaugura il 2026 con due serate della rassegna “Sipario d’inverno”. Gli eventi, in programma nel corso di due giorni, propongono un confronto tra teatro classico e drammaturgia contemporanea, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento e riflessione. Un percorso che unisce tradizione e innovazione, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso della scena teatrale.

Si apre con due spettacoli consecutivi il 2026 della rassegna "Sipario d'inverno" al teatro popolare Samonà di Sciacca: doppio appuntamento tra teatro classico e drammaturgia contemporanea.Il primo spettacolo è in programma venerdì 9 gennaio alle 20,30 con "Porta chiusa" di Jean-Paul Sartre, uno.

