Juve Stabia-Empoli sedicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Juve Stabia ed Empoli, valida per la sedicesima giornata della Serie B 2025/2026, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in cerca di riscatto. Con obiettivi di consolidare le posizioni in zona playoff, le due compagini si affrontano in una partita dalle tante aspettative e spunti interessanti.

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre devono riscattare gli ultimi rispettivi ko per rimanere aggrappati alla zona playoff. Juve Stabia-Empoli si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA-EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Periodo complicato per gli stabiesi, reduci da quattro partite senza vittorie, in virtù di due sconfitte e due pareggi. Nell’ultimo turno, la squadra di Abate è uscita con le ossa rotte, ed ora è chiamata a risalire velocemente la classifica per allontanare dalla zona pericolante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com