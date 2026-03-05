Mansfield-Arsenal FA Cup 07-03-2026 ore 13 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Noni Madueke può colpire anche al Field Mill

Il 7 marzo 2026 alle 13:15 si gioca la partita di FA Cup tra Mansfield e Arsenal. Le formazioni ufficiali sono state rese note, così come le quote e i pronostici. Noni Madueke potrebbe essere una delle insidie per il Mansfield, anche considerando il momento dell'Arsenal che arriva da una trasferta di Champions League a Leverkusen.

L'Arsenal si presenta a questo appuntamento contro il Mansfield a quatto giorni dalla trasferta di Champions League a Leverkusen e dunque è chiaro che non è questa la partita che in cima ai pensieri di Arteta. I Gunners, con la rosa che hanno, sono perfettamente in grado di disporre di un club di League One.