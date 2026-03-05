Sal Da Vinci ha recentemente interpretato “io e te per sempre”, una canzone che si inserisce nel filone del romanticismo, un genere spesso associato ai luoghi comuni. La performance dell’artista ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli appassionati, che hanno commentato la sua capacità di giocare con temi classici del genere. La sua interpretazione ha acceso discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

Ma quale colonna per la camorra, la canzone del vincitore di Sanremo è alla fine un gioco riuscito su un luogo comune. L'hanno adottato tutti, e tutti fanno coreografie e meme ironici. Anzi, "Io e te per sempre" è perlomeno una dichiarazione di intenti iniziale Elogio della musica passionale. Sal Da Vinci e la grammatica del “sì” a Sanremo Ha vinto il sì, per ora. Sal Da Vinci alla guida del paese, De Martino nuovo ayatollah D’accordo, nemmeno a me piace il romanticismo, e “io e te per sempre” è una di quelle frasi tanto suggestive, desiderabili, umane e auspicabili quanto sotto sotto pericolose e micidiali, una frase che è motore primario, cioè attiva desiderio e sofferenza, ma del resto così è l’amore romantico (quello basato sulla dote era ancora più osceno, ma perlomeno chiaro nei suoi intenti). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ma quale kitsch. Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismo

Articoli correlati

Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!Sono napoletano, ho quasi quaranta anni e sono single e di sinistra (non quella del PD).

Tutto quello che riguarda Ma quale kitsch Sal Da Vinci sa giocare...

Temi più discussi: Ma quale kitsch. Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismo; Ma quale kitsch Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismo; Napoli in festa per Sal Da Vinci | Razzismo contro di me? Dico no alle provocazioni; Sal Da Vinci a Mergellina | festa popolare con il premio di Sanremo.

Ma quale kitsch. Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismoMa quale colonna per la camorra, la canzone del vincitore di Sanremo è alla fine un gioco riuscito su un luogo comune. L'hanno adottato tutti, e tutti fanno coreografie e meme ironici. Anzi, Io e te ... ilfoglio.it

Da Moravia con Modugno a Cazzullo con Sal Da Vinci: lo stesso rigetto di quello che piacePer sempre sì non è come Nel blu, dipinto di blu. Ma la celebre distinzione tra l’Italia degli spiriti eletti e la Sotto-Italia è ancora attuale, e il rigetto di cò che piace alla gente è immutabi ... ilfoglio.it

Sal Da Vinci smentisce le indiscrezioni trapelate ieri secondo cui Giorgia Meloni era intenzionata ad usare il suo brano per la campagne per il "Si" al Referendum. Sarà vero Diteci la vostra #saldavinci #sanremo #referendum - facebook.com facebook

Sal Da Vinci nega di aver ricevuto richieste per l’uso del suo brano per il referendum: “Giorgia Meloni mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì […] Se un giorno uno, chiunque esso sia, vuol ascoltare la mia canzone pubblicamente, lo può fare perch x.com