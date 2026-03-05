Canate di Marsiglia, un luogo che richiama il passato, invita a scoprire come si viveva nelle valli interne del Genovesato. Il suo fascino sta nella possibilità di immergersi in un contesto storico ancora tangibile, dove le tracce di un tempo si mescolano con l’atmosfera di oggi. Visitatori e appassionati trovano in questo spazio un esempio di come fosse la vita in queste zone.

Il fascino di Canate di Marsiglia è forte, vale la pena di andarci per capire come era la vita nelle valli interne del Genovesato. L'anello escursionistico inizia da Genova - San Martino di Struppa (357 m) e attraversa castagneti inselvatichiti e i ruderi di case Tigui. Dal paese senza strada, adagiato su un piccolo pianoro ai piedi del Monte del Lago, si raggiunge l'Alta Via dei Monti Liguri, denominata in questo tratto anche Cammino dell'Alleanza.

Milan, ecco come saranno le maglie del prossimo anno: l’atteso ritorno al passato, l’oro e un colore insolitoProprio in questi minuti il Milan di Massimiliano Allegri è in campo per la gara che chiude la 23^ giornata di Serie A.

Buffett rilancia i giornali: 350M di dollari e un ritorno al passato.Buffett Scommette sui Giornali: Investimento da 350 Milioni nel Settore Editoriale Warren Buffett, l'iconico investitore americano, ha compiuto una...

Luoghi del Silenzio – Canate di Marsiglia: ritorno al passatoIl fascino di Canate di Marsiglia è forte, vale la pena di andarci per capire come era la vita nelle valli interne del Genovesato. L’anello escursionistico inizia da Genova - San Martino di Struppa (3 ... genovatoday.it

Luoghi del silenzio: Canate di Marsiglia e ritorno al passato, escursione sulle altureSabato 7 marzo 2026, Escursionismo Liguria organizza il trekking Luoghi del silenzio - Canate di Marsiglia: ritorno al passato. L'itinerario vede la partecipazione di Marco Blandino, una Guida Ambient ... mentelocale.it