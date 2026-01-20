Lorenzo Musetti | Aver sofferto un po’ mi farà bene in vista del match con Sonego

Lorenzo Musetti, dopo essersi qualificato al secondo turno degli Australian Open 2026, ha commentato l’importanza delle esperienze passate, sottolineando come aver affrontato momenti difficili possa essere utile in vista del prossimo match con Sonego. L’italiano, che ha approfittato del ritiro del belga Raphael Collignon nel quarto set, ha evidenziato come ogni sfida contribuisca alla crescita e alla preparazione mentale.

Lorenzo Musetti ha parlato in conferenza stampa dopo essersi qualificato al secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis approfittando del ritiro del belga Raphael Collignon, giunto nel quarto set, con l'azzurro in vantaggio di un set ed un break, in rimonta dopo aver ceduto la frazione d'apertura. Il prossimo avversario di Musetti sarà l'altro azzurro Lorenzo Sonego. L'importanza di sentirsi supportato dal proprio team: " A me piace onestamente sentirmi spronato, e direi affiancato. Oggi era una partita dove la tensione, il nervosismo iniziale mi hanno condizionato un po'. Il fatto di avere comunque un doppio supporto mi ha aiutato parecchio a rimanere nel match, a cercare di trovare una certa lucidità, che è ancora una cosa che a me costa parecchio, costa tanta energia, specialmente quando quando inizio così un po' contratto, però sicuramente mi ha aiutato poi ad avere più chiarezza su cosa fare ".

