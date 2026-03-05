L'Agcom ha emesso un ordine che richiede a La7 e Discovery di riequilibrare i palinsesti durante la campagna referendaria sulla giustizia, affinché vengano dedicate più parti alle argomentazioni a favore del sì. La decisione riguarda la distribuzione dei contenuti televisivi e si applica alle trasmissioni in programmazione durante il periodo elettorale. La disposizione si riferisce esclusivamente a questa specifica fase di comunicazione pubblica.

Nella campagna per il referendum sulla giustizia La7 e Discovery devono dare più spazio alle ragioni del sì. Lo ha ordinato l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) con due distinte delibere adottate ieri. "Dai dati del primo ciclo di monitoraggio (12-28 febbraio 2026) è emersa una sotto rappresentazione della posizione del sì sui canali Nove e La7'", ha rilevato l'Agcom sulla base dell'attività svolta e di cui Il Foglio aveva dato conto ieri. Ora le due reti televisive dovranno intervenire per evitare sanzioni. "Il riequilibrio dovrà avvenire entro il 7 marzo 2026", si legge nel comunicato stampa diffuso al termine della riunione del consiglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'ordine dell'Agcom sul referendum: La7 e Discovery devono riequilibrare i palinsesti a favore del sì

Articoli correlati

Referendum, l’ordine di Agcom a La7 e Nove: “Riequilibrio palinsesti a favore del sì”L’Autorità rileva una sottorappresentazione della posizione favorevole nel primo monitoraggio della campagna.

Tutti gli aggiornamenti su L'ordine dell'Agcom sul referendum La7...

Temi più discussi: L'ordine dell'Agcom sul referendum: La7 e Discovery devono riequilibrare i palinsesti a favore del sì; Referendum, l’ordine di Agcom a La7 e Nove: Riequilibrio palinsesti a favore del sì; Referendum Giustizia: ordine dell’ AGCOM di riequilibrio per La7 e canale Nove; Media e Democrazia: l’Agcom interviene per l’equilibrio informativo referendario.

L'ordine dell'Agcom sul referendum: La7 e Discovery devono riequilibrare i palinsesti a favore del sìSulla rete di Cairo e sul canale Nove le ragioni del No superano lo spazio consentito. Per evitare sanzioni, ora le due emittenti dovranno intervenire sui palinsesti entro il 7 marzo ... ilfoglio.it

Referendum Giustizia: ordine dell’ AGCOM di riequilibrio per La7 e canale NoveCon due distinte delibere, l'Autorità ha ordinato a Discovery Italia S.r.l. e a La7 S.p.A. l'immediato riequilibrio dell'informazione nei rispettivi palinsesti, per violazione dell'art. 5 della legge ... ilcorrieredelgiorno.it

I dati dei centri di ricerca pubblici (Geca per Agcom in particolare) consultabili dai cittadini sono fermi al 28 febbraio https://www.referendumgiustizia2026.it/news/losservatorio-par-condicio-comitato-societa-civile-per-il-no-governo-sempre-preponderante-ao - facebook.com facebook

Referendum, Tg1 non ascolta richiamo Agcom: più spazio al governo contro le toghe in 48 ore x.com