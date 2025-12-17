A Minniti il riconoscimento del Movimento Italiano per la Gentilezza
Il Movimento Italiano per la Gentilezza ha riconosciuto Minniti per il suo impegno nel promuovere dialogo, cooperazione e stabilità tra culture e istituzioni, evidenziando la sua capacità di trasformare l’esperienza in azioni concrete a favore della comunità. Un riconoscimento che celebra la sua carriera caratterizzata da saggezza, equilibrio e visione strategica.
Natalia Re: Siamo convinti che una società più gentile sia una società più efficiente. Roma. “Per l’impegno costante nel promuovere dialogo, cooperazione e stabilità tra popoli, culture e istituzioni, con autorevolezza, lungimiranza e spirito di servizio; per una carriera segnata da saggezza e visione, capace di trasformare l’esperienza in azione concreta a beneficio della comunità nazionale ed internazionale, testimoniando equilibrio, profondità e un autentico senso delle istituzioni. A Lei che, in un tempo di tensioni e incertezze, ha saputo mostrare come la gentilezza possa essere una strategia di responsabilità, tutela della dignità umana e promozione della pace sociale”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
