Meloni in conferenza lo sgambetto di Sorrentino l’armocromista | le pillole di L43
Ecco le pillole di oggi di L43: dalla conferenza stampa di Giorgia Meloni, alle polemiche su Sorrentino, fino alle curiosità sull’armocromista. La mattinata politica si è aperta con le dichiarazioni della presidente del Consiglio, che ha corretto un riferimento a Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti. Un aggiornamento breve e chiaro sulle principali novità del giorno, senza enfasi o sensazionalismi.
Mattinata del venerdì dominata politicamente dalla conferenza stampa “di inizio anno” della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ribattezzato Carlo Bartoli, il numero uno dell’ Ordine dei giornalisti, come «il presidente De Bortoli », correggendosi subito dopo dicendo «ma sì, tanto sempre di giornalisti si tratta». E così ha sistemato pure Ferruccio (che tra l’altro commentava le parole meloniane su SkyTg24 ), oltre a depotenziare Bartoli sbagliandone il cognome (della serie, per stare in zona Garbatella, “ma a te chi te conosce”). Nel mondo dello spettacolo però, che non ama particolarmente la premier, proprio mentre è in corso la conferenza stampa ecco la presentazione in pompa magna del film La grazia diretto da Paolo Sorrentino, con la proiezione a Testaccio, in via del Commercio. 🔗 Leggi su Lettera43.it
