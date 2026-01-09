Meloni in conferenza lo sgambetto di Sorrentino l’armocromista | le pillole di L43

Ecco le pillole di oggi di L43: dalla conferenza stampa di Giorgia Meloni, alle polemiche su Sorrentino, fino alle curiosità sull’armocromista. La mattinata politica si è aperta con le dichiarazioni della presidente del Consiglio, che ha corretto un riferimento a Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti. Un aggiornamento breve e chiaro sulle principali novità del giorno, senza enfasi o sensazionalismi.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.