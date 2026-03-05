In diretta dai Mondiali sprint di speed skating 2026, Di Stefano e Vigl hanno concluso i 500 metri lontani dai primi, mentre Pergher è stata fermata a causa di un problema muscolare. Alle 19.51, l’olandese Wennemars ha registrato il miglior tempo con 34.57, seguito dal polacco Michalski con 34.72. La gara continua con aggiornamenti in tempo reale.

19.58: Va al comando il canadese Dubreuil con 34"26, sesto il coreano Koo con 34"73 19.56: Arrivano notizie sulla rinuncia di Serena Pergher che era data in partenza e si è ritirata a causa di un risentimento al flessore sinistro in allenamento 19.55: Settimo posto provvisorio per lo spagnolo Llop Izquierdo con 35"24, nono il kazako Galiyev con 35"49 19.53: Sesto posto per il coreano Cho con 35"12, settima piazza per il norvegese Rukke con 35"40 19.51: Secondo posto per l’olandese Wennemars con 34"57, quarto il polacco Michalski con 34"72 19.48: Secondo posto per l’olandese Botman con il tempo di 34"71, terzo il giapponese Nonomura con 34"94 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano e Vigl lontani dai primi nei 500, Pergher fermata da un problema muscolare

LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Pergher e Di Stefano possono stupireBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata del Campionato Mondiale All Around e sprint di speed skating 2026 in programma a...

LIVE Speed skating, Mondiali allround e sprint 2026 in DIRETTA: day-1 dedicato alla velocità, Pergher e Di Stefano sul ghiaccioBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata del Campionato Mondiale All Around e sprint di speed skating 2026 in programma a...

Contenuti utili per approfondire Speed skating.

Temi più discussi: LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Pergher e Di Stefano possono stupire; Mondiali di pattinaggio di velocità 2026 all around e sprint: convocati dell'Italia, programma, orario delle gare e dove vedere in diretta tv e streaming; MotoGP, tutte le livree per la stagione 2026. Le FOTO; Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 5 marzo, tv, streaming, italiani in gara.

LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Pergher e Di Stefano possono stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata del Campionato Mondiale All Around e sprint di ... oasport.it

Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari giovedì 5 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, giovedì 5 marzo, prenderanno il via i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull'anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), le due ... oasport.it

SPEED SKATING - Prende il via la rassegna iridata a Heerenveen: oggi protagonisti gli specialisti della velocità. Scopriamo gli azzurri al via e il programma di gare - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Speed Skating, #Giovannini bronzo nella mass start maschile 30^ medaglia per l'Italia ai Giochi Invernali #SkySport #MilanoCortina2026 x.com