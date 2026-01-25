Vertici Tua e lavoratori in commissione i 5 stelle chiedono risposte su governance e futuro del trasporto pubblico in Abruzzo

I rappresentanti di Tua e i lavoratori sono stati convocati in commissione regionale per discutere della governance e del futuro del trasporto pubblico in Abruzzo. La riunione, alla quale parteciperà anche l’assessore Umberto D’Annuntis, si svolgerà in forma congiunta tra la seconda commissione e la commissione Vigilanza, con l’obiettivo di approfondire le questioni e ascoltare le istanze dei protagonisti del settore.

I vertici Tua e i lavoratori saranno convocati in consiglio regionale, in una seduta congiunta della seconda commissione e della commissione Vigilanza, alla presenza dell'assessore Umberto D'Annuntis.

Dal Movimento 5 Stelle sostegno allo sciopero dei lavoratori Tua: "La Regione sta smontando il trasporto pubblico pezzo dopo pezzo"Il Movimento 5 Stelle Abruzzo esprime il proprio sostegno allo sciopero dei lavoratori Tua previsto per giovedì 8 gennaio.

Pd e Ali Abruzzo al fianco dei lavoratori Tua e dei sindacati: "Una nuova governance e nelle aree interne trasporti gratuiti"Il Partito Democratico e Ali Abruzzo si uniscono ai lavoratori Tua e ai sindacati, sostenendo le richieste di una nuova governance e trasporti gratuiti nelle aree interne.

“È notizia di oggi che si sta lavorando ad una seduta congiunta della seconda commissione e della commissione Vigilanza, alla presenza dell’assessore D’Annuntis, dei vertici TUA e dei lavoratori" Erika Alessandrini Francesco Taglieri - facebook.com facebook