Matrimonio a Prima Vista 16 | anticipazioni settima puntata | sintonia tra Federico e Linda!

Nella settima puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Federico e Linda si sono ritrovati a condividere momenti di intesa che nessuno si aspettava. La reunion tra le coppie ha portato chiarimenti e riavvicinamenti, e tra tutti, la coppia ha fatto parlare di sé per una sorpresa che ha sorpreso anche gli spettatori.

Nella settima puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, la reunion tra le coppie porta chiarimenti, riavvicinamenti e momenti di sintonia inattesa, con Federico e Linda protagonisti di una sorpresa. Mercoledì 11 febbraio 2026 alle 21:30 andrà in onda su Real Time la settima puntata di Matrimonio a Prima Vista, ormai a un passo dal gran finale. L'episodio vedrà la reunion tra le tre coppie, guidate dagli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante, per fare il punto sui rapporti nati nel programma. Irene accetta di confrontarsi con Andrea Su invito di Andrea Favaretto, Irene Mele decide finalmente di avere un confronto chiarificatore con il marito Andrea Disisto, con cui non si era parlata dalla fine della loro turbolenta luna di miele. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Questa sera le tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 16 si preparano all’ultimo passo.

