Calciomercato Lazio Tavares lascerà i biancocelesti? La situazione in casa biancocelesti

Nuno Tavares potrebbe lasciare la Lazio nel prossimo calciomercato. La situazione attuale suggerisce che il difensore portoghese sia sempre più vicino all’addio, con l’attenzione dei biancocelesti rivolta anche su Aaron Martin. Le possibilità di una separazione tra il giocatore e la società sembrano aumentare, alimentando i dubbi sul futuro dell’esterno nel club romano.

Calciomercato Lazio, Nuno Tavares verso l’addio: occhi su Aaron Martin. La situazione non lascia dubbi Le strade di Nuno Tavares e della Lazio sembrano allontanarsi sempre di più. Dopo un avvio di stagione promettente, segnato da otto assist nelle prime otto partite, le prestazioni del portoghese non hanno più convinto e il suo rendimento è . Calcionews24.com

