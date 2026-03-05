Nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, Lazio e Atalanta si sono affrontate in un match che si è concluso con un pareggio 2-2. La partita ha visto Sarri costretto a rivedere le proprie strategie dopo essere stato rimontato due volte dagli avversari. Entrambe le squadre hanno segnato due gol, portando alla parità il risultato finale.

Carnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea. A quanto ammonta il diritto di riscatto a favore dell’Aston Villa Vicario alla Juve? Arriva un’importante smentita: c’è un altro club in prima fila per il portiere Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lazio Atalanta 2-2: Sarri rimontato due volte nell’andata delle semifinali di Coppa Italia

Lazio, i convocati per l’Atalanta: la decisione di Sarri su Gila e Maldini. La lista completa per l’andata delle semifinali di Coppa ItaliaCalciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il...

Coppa Italia: Como-Inter e Lazio-Atalanta, date delle semifinali d’andata. Ritorno in attesa degli impegni europei.Coppa Italia: Definite le Semifinali d’Andata, l’Attesa per le Date dei Ritori Il calendario delle semifinali di andata di Coppa Italia ha preso...

Contenuti utili per approfondire Lazio Atalanta.

Temi più discussi: Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Atalanta, la vendita dei tagliandi; Lazio-Atalanta: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla in tv e streaming.

Lazio-Atalanta LIVE, 2-2 risultato in diretta della semifinale di Coppa Italia: pareggio immediato di MusahLa diretta live di Lazio-Atalanta di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della semifinale di Coppa Italia ... fanpage.it

Coppa Italia: la Lazio scappa due volte con Dele e Dia, l'Atalanta la riprende con Pasalic e MusahAll’Olimpico va in scena una semifinale di Coppa Italia vibrante e ricca di emozioni. Lazio e Atalanta chiudono sul 2-2 dopo novanta minuti combattuti, in ... gazzettadelsud.it

Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2: tutto rimandato a Bergamo Dopo lo 0-0 tra Como e Inter, all'Olimpico pareggio anche nella seconda andata di semifinale Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifin facebook

Desolazione #Olimpico, clima surreale per Lazio-Atalanta: lo stadio è semideserto per la Coppa Italia x.com