Lazio avanti due volte ma l' Atalanta rimonta | 2-2 all' Olimpico

All'Olimpico Lazio e Atalanta si sono affrontate nella prima semifinale di Coppa Italia, terminando con un punteggio di 2-2. I gol sono stati segnati nella ripresa, con i biancocelesti in vantaggio due volte grazie a Dele-Bashiru e Dia, mentre Pasalic e Musah hanno risposto per l'Atalanta. La partita ha visto entrambe le squadre trovare la rete nel secondo tempo.

ROMA (ITALPRESS) – Termina in parità per 2-2 il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta: tutti i gol nella ripresa, con i biancocelesti avanti per due volte con Dele-Bashiru e Dia, a cui hanno risposto prima Pasalic e poi Musah. Sarri ritrova Gila e Maldini e li rilancia subito titolari, mentre Palladino preferisce nuovamente Krstovic a Scamacca. L'atmosfera è quella, surreale, delle ultime settimane, ovvero con l'Olimpico deserto ma, stavolta, i tifosi biancocelesti si sono riuniti all'esterno, in prossimità dello Stadio dei Marmi, all'altezza della Curva Nord, per far sentire il loro sostegno con cori e petardi. A partire meglio, però, è l'Atalanta, che trova il gol dopo otto minuti con il colpo di testa di Krstovic; tutto annullato per un precedente fuorigioco di Zappacosta, autore del cross.

La Lazio va avanti due volte, ma l'Atalanta riesce a rimontare: all'Olimpico finisce 2-2Roma - Tutto rimandato alla sfida del 25 aprile a Bergamo, ma in casa Lazio il rammarico è tanto. Due volte in vantaggio, prima con Dele-Bashiru e poi con Dia, la squadra di Sarri si è fatta rimontare ... latinaoggi.eu

Coppa Italia: la Lazio scappa due volte con Dele e Dia, l'Atalanta la riprende con Pasalic e MusahAll’Olimpico va in scena una semifinale di Coppa Italia vibrante e ricca di emozioni. Lazio e Atalanta chiudono sul 2-2 dopo novanta minuti combattuti, in ... gazzettadelsud.it

