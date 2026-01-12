Giusto così ma c’è rammarico Per Chivu è un’occasione mancata | Avanti due volte serviva lucidità

Al termine di Inter-Napoli, Cristian Chivu ha commentato l’esito della partita, sottolineando come, sulla base delle azioni e delle dinamiche in campo, la conclusione fosse prevedibile. Pur riconoscendo la correttezza del risultato, il commentatore esprime anche un certo rammarico per un’occasione sfuggita, evidenziando l’importanza della lucidità nelle fasi decisive. Un’analisi equilibrata che riflette l’andamento della gara senza eccessi di entusiasmo o delusione.

"Per quel che si è visto in campo è giusto che sia finita così". La sentenza arriva da Cristian Chivu, alla fine di Inter-Napoli, dopo un’articolata analisi di quanto visto sul terreno di gioco. "Si sono affrontate due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincere - dice l’allenatore nerazzurro a Dazn -. C’è rammarico per essere andati avanti due volte, ma non è semplice quando affronti una squadra così, che ti mette in difficoltà. Non abbiamo mantenuto la lucidità per portarla fino in fondo, ma anche loro ci hanno creduto fino in fondo per pareggiarla e magari per vincerla". Chivu non porta a casa i tre punti, ma si prende "l’atteggiamento, la voglia di andare sempre in vanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

