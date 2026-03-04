Pasalic e Musah l’Atalanta riaggancia due volte la Lazio | il primo round all’Olimpico finisce pari

Pasalic e Musah segnano due volte per l’Atalanta, che riesce a pareggiare due volte contro la Lazio all’Olimpico. Il primo gol di Pasalic arriva a quattro minuti dall’inizio, seguito dal pareggio di Musah dopo due minuti. La partita si conclude con un risultato di parità, senza differenze di punti tra le due squadre. La gara si è giocata in un clima di grande intensità e determinazione.

Quattro minuti prima, due minuti poi. Lo spirito che porta a non mollare mai e la forza di reagire alle difficoltà permette all’ Atalanta di uscire dal deserto dell’Olimpico con un pareggio che permetterà, tra un mese e mezzo (!), di giocarsi la quarta finale di Coppa Italia in otto anni di fronte al proprio pubblico, in un ambiente in grado di fare davvero la differenza ed essere un fattore positivo. Dopo un gol annullato e una traversa nel primo tempo, il vantaggio biancoceleste a inizio ripresa sa quasi di doccia fredda, ma l’immediato pari di Pasalic è un messaggio chiaro. Lo stesso che arriva quando Musah a un minuto dalla fine risponde al vantaggio di Dia, arrivato dopo un errore proprio di Pasalic, che il numero 6 (al 2° gol consecutivo) abbraccia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Inter-Napoli finisce in parità: McTominay riaggancia due volte i nerazzurri

Lazio avanti due volte, ma l'Atalanta rimonta: 2-2 all'OlimpicoROMA (ITALPRESS) – Termina in parità per 2-2 il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta: tutti i gol nella ripresa, con i...

Una raccolta di contenuti su Pasalic e Musah l'Atalanta riaggancia....

Temi più discussi: Serie A, Atalanta-Napoli 2-1: Pasalic e Samardzic affondano Conte; ? LIVE! Atalanta-Napoli 2-1, tutti gli aggiornamenti in diretta; Sassuolo-Atalanta 2-1: Koné e Thorstvedt lanciano Grosso, a Palladino non basta Musah. Espulso Pinamonti; Rifinitura e partenza per Roma: Ahanor recuperato, mentre Ederson è ancora fuori dai convocati.

Pasalic fa e disfa ma Musah lo salva: è 2-2 tra Lazio e AtalantaAnche la seconda semifinale di Coppa Italia finisce in parità con un gol dell'ex Milan che riprende per la seconda volta i biancocelesti ... sportal.it

Pasalic e Musah, l’Atalanta riaggancia due volte la Lazio: il primo round all’Olimpico finisce pariDele-Bashiru sblocca dopo 64 secondi, poi il tap-in del croato dopo la conclusione di un ispirato Samardzic fissa il pareggio. Nel finale Pasalic regala il gol a Dia, ma il numero 6 a rimorchio fa par ... bergamonews.it

Tutto in equilibrio all'Olimpico! Pasalic risponde a Dele-Bashiru dopo l'intervallo, ma all'87' serve clamorosamente Dia che non sbaglia. Il secondo pareggio è firmato da Musah, che riporta tutto in equilibrio al 90' #Calcio #CoppaItalia #LazioAtalanta x.com

FT : Orlando 2-4 Inter Miami Pasalic 18' M. Ojeda 24' Silvetti 49' Messi 57', 90' Segovia 85' Player of the Match - Lionel Messi (9.2) #InterMiami #MLS #messi #UnitedStates #leomessi facebook