L' apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona sarà senza atleti portabandiera

L’apertura dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 marzo all’Arena di Verona. L’evento si svolgerà senza la presenza di atleti portabandiera, che solitamente rappresentano simbolicamente le nazioni coinvolte. La cerimonia coinvolgerà diverse delegazioni e sarà trasmessa in diretta. Nessun atleta porterà il vessillo nazionale durante questa apertura, che si prevede sarà celebrata con altre modalità.

L’apertura dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in programma venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, si svolgerà senza atleti portabandiera. Una novità che segna una discontinuità rispetto alla tradizione e che arriva in un clima già carico di tensioni internazionali. A poche ore dall’accensione del braciere, il Comitato paralimpico internazionale (Ipc) ha chiarito così le ragioni della scelta: «Poiché molte delegazioni non hanno inviato atleti alla cerimonia a causa della gara del mattino seguente, per garantire coerenza, le bandiere di ogni nazione saranno portate da volontari». La motivazione ufficiale è dunque di natura logistica, tuttavia in molti hanno inevitabilmente pensato alle recenti polemiche legate alla presenza di atleti russi e bielorussi con i relativi simboli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Milano Cortina 2026, il video di lancio della cerimonia d'apertura: il tema sarà Armonia

