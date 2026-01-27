Lanterns | Il tragico destino di Hal Jordan è già scritto? La teoria che scuote il DCU

Il destino di Hal Jordan potrebbe essere già deciso. La nuova serie HBO Max, Lanterns, promette di riaccendere l’interesse sul personaggio e sul futuro del DCU. La produzione è in arrivo nel 2026 e già fa parlare di sé tra fan e addetti ai lavori. La serie potrebbe cambiare le carte in tavola per il mondo di Lanterna Verde.

Il mondo di Lanterna Verde sta per tornare prepotentemente al centro dell'universo DC grazie a Lanterns, la nuova serie TV targata HBO Max prevista per il 2026. L'attesa è alle stelle, specialmente per la dinamica tra i due protagonisti: un Hal Jordan veterano e una giovane recluta, John Stewart. Tuttavia, una teoria sempre più insistente suggerisce che lo show non sarà solo un procedurale poliziesco galattico, ma il preludio a uno dei capitoli più oscuri dei fumetti DC. Il legame con "Emerald Twilight": Una storia lunga 32 anni. Il fulcro di questa teoria risiede in una saga cult del 1994: Emerald Twilight (Alba Smeraldo).

