Malattia renale cronica | studio rivela impatto su cuore e rischio di mortalità prevenzione chiave

La malattia renale cronica aumenta il rischio di problemi al cuore e di mortalità. Uno studio recente mette in luce quanto sia importante prendersi cura dei reni, spesso trascurati, per evitare gravi conseguenze. La comunità scientifica avverte che proteggere i reni può fare la differenza nella prevenzione di infarti e ictus. È un richiamo a non ignorare i segnali e a monitorare meglio la salute renale, soprattutto in chi ha fattori di rischio.

Il Silenzio dei Reni: Una Minaccia Nascosta per il Cuore degli Italiani. L'allarme lanciato dalla comunità scientifica internazionale, e ribadito in occasione della Giornata Mondiale del Malato, dipinge un quadro preoccupante: la salute dei reni è un fattore spesso sottovalutato nella prevenzione di eventi cardiovascolari come infarto e ictus. Uno studio congiunto delle università di New York Langone Health, Glasgow e dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell'Università di Washington, pubblicato su *The Lancet*, ha quantificato un dato sconcertante: 12 decessi ogni 100 sono riconducibili a patologie legate alla malattia renale cronica.

