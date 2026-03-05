La tv americana sorpresa dalla protesta dei tifosi della Lazio | Non ricordo nulla di simile

Le proteste dei tifosi della Lazio hanno attirato l’attenzione negli Stati Uniti, sorprendendo gli opinionisti della CBS che hanno commentato l’evento come senza precedenti a livello mondiale. Le immagini delle manifestazioni sono state trasmesse in diretta, suscitando reazioni di stupore tra i commentatori, che hanno evidenziato come episodi simili siano rari o assenti nella storia del calcio globale.

Le immagini delle proteste della Lazio hanno acceso il dibattito anche negli Stati Uniti dove gli opinionisti della CBS sono rimasti senza parole: "Non ci sono molti precedenti in tutto il mondo per un caso simile. Al massimo la curva non si presenta perché sta protestando".