Paolo Bonolis a sorpresa su Alessandro Bastoni | Capisco i tifosi della Juventus

Ospite a Viva el Futbol, Paolo Bonolis commenta la simulazione di Bastoni contro la Juve. Il conduttore si scaglia contro il VAR silente e dà ragione ai tifosi bianconeri.

Bonolis ritorna su Inter Juve: «Capisco i tifosi bianconeri, li comprendo. Bastoni ha simulato, ma il calcio per me è un gioco d’inganni. Ecco cosa penso del Var»Paolo Bonolis commenta l'episodio Bastoni nel Derby d’Italia, sostenendo che il calcio è un gioco di inganni.

Bonolis: «Bastoni ha simulato, ma nel calcio l'inganno fa parte del gioco. Capisco la rabbia dei tifosi juventini perché...»Il commento di Bonolis sulla scena tra Inter e Juventus deriva dal fatto che Bastoni ha simulato un fallo, provocando reazioni tra i tifosi.

