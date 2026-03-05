Un webinar si concentrerà sulla subfornitura della Romagna, analizzando le nuove catene del valore e il mercato tedesco. L'evento si svolgerà in un momento in cui le tensioni geopolitiche, la riorganizzazione delle supply chain e le politiche industriali europee influenzano il settore. La discussione si focalizzerà sulle sfide relative a qualità, innovazione, certificazioni e capacità di presidio della produzione.

Per supportare le imprese in questa fase di trasformazione, la Camera di commercio della Romagna organizza il webinar “La subfornitura della Romagna: sfide e opportunità nei nuovi scenari globali”, in programma il 10 marzo 2026 dalle 10.30 alle 12.30. L’iniziativa parte dall’indagine sulla subfornitura realizzata da Nomisma, che offre una lettura strutturata del posizionamento competitivo delle imprese del territorio nelle nuove catene globali del valore. Lo studio rappresenta l'evoluzione naturale dell’analisi già condotta sul comparto manifatturiero romagnolo, e rafforza un percorso di collaborazione che ha lo scopo di fornire dati solidi e strumenti di interpretazione strategica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Corriere dello Sport – Hojlund e il valore di mercato alle stelle, ecco quanto è cresciuta la valutazione del bomber del NapoliDi questo passo, nel giro di qualche mese i 50 milioni di euro che il Napoli si prepara a versare allo United per il riscatto di Hojlund,...

Contenuti e approfondimenti su La subfornitura della Romagna tra nuove....

Temi più discussi: La subfornitura della Romagna, tra nuove catene del valore e il mercato tedesco; Subfornitura negli scenari globali. Gli esportatori romagnoli fanno rete; La subfornitura della Romagna, tra nuove catene del valore e mercato tedesco: ecco un webinar; Aeroporti dell'Emilia - Romagna, la Cisl: 'Bene la legge sul sistema integrato'.

La subfornitura della Romagna, tra nuove catene del valore e il mercato tedescoIn un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, riorganizzazione delle supply chain e nuove politiche industriali europee, la subfornitura ... chiamamicitta.it

Subfornitura negli scenari globali. Gli esportatori romagnoli fanno reteSeminario di Camera Commercio Romagna. Focus sulla Germania, primo partner commerciale europeo ... msn.com

Forza Ravenna. Forza Emilia-Romagna - facebook.com facebook