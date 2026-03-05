La Sposa! Un remake della moglie di Frankenstein aleggia tra horror sentimentale e romantico gotico | da togliere il fiato

Il film La Sposa! mescola elementi di horror sentimentale e romanticismo gotico, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. L’attrice protagonista interpreta un personaggio che, come la moglie di Frankenstein, lotta per liberarsi da vincoli e repressioni. Il regista ha spiegato che il titolo rappresenta l’energia nascosta e poi liberata delle donne che devono contenere emozioni e desideri.

"Tra tutte le storie di fantasmi, d'horror che possiate immaginare la più spaventosa di tutte, è una storia d'amore. Ecco l'incipit dell'attesissimo The Bride! Al cinema dal 5 marzo. Un solitario Frankestein é in cerca di aiuto per trovare una compagna alla sua incolmabile solitudine. Ambientato nella Chicago degli anni '30 è il geniale remake del La moglie di Frankenstein. The Bride! - La Sposa!, un film statunitense che fonde horror, dramma e romanticismo gotico e rivolta sociale, scritto, diretto e co-prodotto da una straodinaria Maggie Gyllenhaal. Ha diretto un cast stellare: Jessie Buckley e Christian Bale (strepitosa la sua versatilità e la sua trasformazione fisica) Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz, Julianne Hough, John Magaro, Jeannie Berlin. Chicago, 1936. Frankenstein vaga da oltre un secolo in preda a una divorante solitudine. La sua unica speranza è Euphronious, visionaria scienziata a cui chiede di 'creargli' una sposa.