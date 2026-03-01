Terni viaggio immaginifico lungo novecento anni da togliere il fiato | un’esperienza da prenotare GALLERIA FOTOGRAFICA
A Terni, fino al 6 aprile, si può visitare una mostra che raccoglie quarantacinque opere della collezione “Da Signorelli a Burri” della Fondazione Carit. L’esposizione propone un viaggio attraverso novecento anni di arte, offrendo l’opportunità di ammirare da vicino capolavori di artisti di diverse epoche. È un’occasione da non perdere per chi vuole scoprire un patrimonio artistico ricco e variegato.
Un’esperienza da prenotare per godere appieno della collezione d’arte della Fondazione Carit. Fino al prossimo 6 aprile sarà possibile osservare da vicino quarantacinque capolavori che contrassegnano la collezione “Da Signorelli a Burri”. Un viaggio immaginifico lungo novecento anni, da togliere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni, inaugurata a Palazzo Montani la mostra della fondazione Carit “Collezione d’arte. Da Signorelli a Burri” GALLERIA FOTOGRAFICAÈ stata inaugurata venerdì 12 dicembre mattina a Palazzo Montani Leoni la mostra “Collezione d’arte.
Leggi anche: Terni, la Maratona di San Valentino da record: la carica dei quasi tremila iscritti – GALLERIA FOTOGRAFICA