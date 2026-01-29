dal 29 gennaio nelle sale il film di stefano casertano elena del ghetto con micaela ramazzotti la video intervista su amicait

(askanews) – Micaela Ramazzotti porta sullo schermo Elena Di Porto, una donna ebrea ribelle, anticonvenzionale, realmente esistita, che sfidò il regime fascista e l’occupazione nazista. Il film di Stefano Casertano Elena del ghetto, nei cinema dal 29 gennaio, è ambientato a Roma tra il 1938 e il 1943. GUARDA LE FOTO Micaela Ramazzotti: le foto più belle della sua vita da film. Indipendente, libera, vestita sempre in pantaloni, tira di boxe, sfida gli uomini a biliardo, e nel ghetto è conosciuta come “Elena la matta”. È una donna coraggiosa, non teme lo scontro con i fascisti e con l’arrivo dei nazisti entra nella Resistenza. 🔗 Leggi su Amica.it

In occasione del Giorno della Memoria, Micaela Ramazzotti ha condiviso riflessioni in Sala della Regina alla Camera.

Micaela Ramazzotti racconta Elena Di Porto, una donna che negli anni ’40 si oppose a una società che ancora giudica le donne fuori dagli schemi.

Elena del ghetto – Conferenza stampa del film con Micaela Ramazzotti e Stefano Casertano

