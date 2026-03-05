Il 9 marzo a Milano, alla Libreria Bocca, si terrà la presentazione del libro “La Carne dell’Eternità” scritto e illustrato da Melanie Francesca. L’evento è fissato per le 18:00 e vedrà l’autrice che parlerà della sua opera, pubblicata dall’Editoriale Giorgio Mondadori. Il libro esplora il rapporto tra aspetti realistici e elementi fantastici attraverso le sue pagine.

Il 9 marzo, a Milano, alla Libreria Bocca, l’artista e scrittrice Melanie Francesca presenterà, alle ore 18:00, il suo libro, “La Carne dell’Eternità”-Editoriale Giorgio Mondadori. All’evento ci saranno il Professor Stefano Zecchi, Carlo Motta, Melania Rizzoli e Marco Salvati. “La Carne dell’Eternità” è un romanzo sospeso tra realismo e fantasy. Un libro illustrato scritto come una favola, dove i disegni si mescolano al racconto sullo sfondo di un futuro distopico dove gli spiriti rinascono nei robot ma soffrono di nostalgia per un corpo carnale sempre più utopico. Melanie trasforma la sua filosofia sul futuro nella parabola di un romanzo cinematografico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - “La Carne dell’Eternità”, l'opera di Melanie Francesca esplora il confine tra realismo e fantasy.

Leggi anche: Francesca Albanese, le scuole e Valditara: le polemiche e il confine tra pluralismo e censura

Chi è Francesca Faccini, la Venere ‘in carne e ossa’ di Welcome to MeravigliaRomana, 23 anni, studentessa di Psicologia e lunghi capelli biondi: è stata scelta tra 300 candidate per la nuova campagna del ministero del Turismo,...

Tutto quello che riguarda Melanie Francesca.

Discussioni sull' argomento La Carne dell’Eternità di Melanie Francesca; Il realismo fantasy nell’arte e nel libro di Melanie Francesca; Katia Ricciarelli: la musica non conosce tempo e limiti.

La carne dell’eternità, il nuovo libro di Melanie FrancescaConosce molto bene gli Emirati Arabi Melanie Francesca, artista e scrittrice, italiana sposata da oltre 20 anni con un emiratino e con due figli, uno dei quali sta facendo la leva ... ilmessaggero.it

Red Ronnie. . Ore 20.30 diretta di Let’s Spend Tonight Together di lunedì 2 marzo 2026. Titolo: "Difendiamo le famiglie a cui sequestrano i bambini" con Grazia Di Michele, Paolo Lunghi e gli avvocati Nino Moriggia e Linda Corrias. Poi: Melanie Francesca e Al - facebook.com facebook

Racconto diretta Let’s Spend Tonight Together di stasera ore 20.30 con Melanie Francesca, Alberto Ferrarini. Poi sui Bambini sequestrati alle famiglie: Grazia Di Michele, Nino Moriggia, Linda Corrias e Paolo Lunghi x.com