Juventus-Pisa sabato 07 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Obbligo di vittoria per i bianconeri

La Juventus sfida il Pisa sabato alle 20:45 all’Allianz Stadium. I bianconeri cercano una vittoria dopo quattro partite senza successi, mentre il Pisa arriva con l’obiettivo di ottenere punti. Sono state ufficializzate le formazioni e si attendono pronostici e quote. La partita si gioca in un momento in cui la Juventus ha bisogno di risalire la classifica.

La Juventus attende il Pisa ad Allianz Stadium sabato sera nella speranza di tornare al successo in campionato dopo quattro turni nei quali ha raccolto solamente un punto. I bianconeri non hanno però affatto mollato nella corsa alla Champions e lo dimostra la rimonta in extremis nello scontro diretto contro la Roma, che li ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Juventus-Pisa (sabato 07 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Obbligo di vittoria per i bianconeri Juventus-Pisa (sabato 07 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Obbligo di vittoria per i bianconeriLa Juventus attende il Pisa ad Allianz Stadium sabato sera nella speranza di tornare al successo in campionato dopo quattro turni nei quali ha... Juventus-Pisa (sabato 07 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus attende il Pisa ad Allianz Stadium sabato sera nella speranza di tornare al successo in campionato dopo quattro turni nei quali ha... Tutto quello che riguarda Juventus Pisa sabato 07 marzo 2026 ore.... Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Pisa; Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Pisa: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Juventus-Pisa: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming. Juventus-Pisa, le formazioni ufficialiLe formazioni ufficiali di Juventus e Pisa per la sfida delle 20.45 di sabato 7 marzo, valida per la 28esima giornata di Serie A ... gianlucadimarzio.com Juventus-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEIl sabato di Serie A si chiude allo Stadium. Spalletti punta ancora su David in attacco, supportato dal tridente Conceiçao-McKennie-Yildiz. Tra i pali gioca Perin, in difesa c'è Gatti. Hiljemark ... sport.sky.it Jonathan David starts for Juventus against Pisa! #CanMNT x.com Le formazioni ufficiali di Juventus-Pisa - facebook.com facebook