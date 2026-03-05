Juventus-Pisa sabato 07 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Obbligo di vittoria per i bianconeri

La Juventus ospita il Pisa sabato sera alle 20:45 all'Allianz Stadium. I bianconeri, reduci da quattro partite senza vittorie, sono obbligati a vincere per risalire la classifica. La formazione juventina e quella dei toscani sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono stati pubblicati. La partita si gioca in un momento di grande pressione per la squadra di casa.

La Juventus attende il Pisa ad Allianz Stadium sabato sera nella speranza di tornare al successo in campionato dopo quattro turni nei quali ha raccolto solamente un punto. I bianconeri non hanno però affatto mollato nella corsa alla Champions e lo dimostra la rimonta in extremis nello scontro diretto contro la Roma, che li ha.