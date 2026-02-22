Juve risoluzione del contratto | vola subito negli Emirati Arabi

La Juventus ha deciso di risolvere il contratto di un suo giocatore dopo la sconfitta contro il Como, motivata dalla volontà di rilanciare la carriera in Medio Oriente. Il calciatore, che ha lasciato il club con una buona parte di ingaggio ancora da ricevere, si trasferisce direttamente negli Emirati Arabi Uniti. La scelta sorprende molti tifosi, che si chiedono quali siano le prossime mosse della squadra.

Svolta improvvisa in casa Juventus dopo il ko interno contro il Como: ecco cosa sta succedendo a Torino. Risveglio amarissimo per la Juventus, caduta ieri sera sotto i colpi del Como di Fabregas (0-2) nell’anticipo serale della 26esima giornata di Serie A. Quella bianconera è la brutta coppia della squadra apprezzata fino a qualche settimana fa e adesso anche la rincorsa al quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League si complica terribilmente. Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it Intanto, proprio in queste ore, c’è da registrare un’altra clamorosa svolta a Torino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Nespoli subito a segno negli Emirati ArabiLorenzo Nespoli conquista la sua prima vittoria professionistica agli Emirati Arabi, imponendosi nella cronometro di Sharjah durante il Tour of Sharjah.

Eurolega, la Virtus vola negli Emirati Arabi: si gioca il confronto diretto con Dubai per i play-inLa Virtus Bologna si prepara a disputare una importante trasferta negli Emirati Arabi, affrontando Dubai in una partita decisiva per la qualificazione ai play-in di Eurolega.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juventus, Milik verso la risoluzione del contratto: l'ingaggio e il piano B; Montero saluta la Juve e vola da Balotelli: pronta la panchina dell'Al Ittifaq; Il Tottenham riparte da Tudor: l'ex Juventus, che ha già risolto il contratto con i bianconeri, ha firmato con gli Spurs; L’Inter, la Juve, Bastoni e il risarcimento.

Juventus, Milik verso la rescissione: l'ingaggio e il piano BIl rapporto fra la società bianconera e l'attaccante polacco è quasi ai titoli di coda ... msn.com

Juventus, addio a Montero: allenerà l'Al-Ittifaq di Balotelli, pronta la risoluzione del contrattoPaolo Montero si prepara a tornare in panchina dopo l'esperienza alla Juventus. msn.com

Gli Emirati Arabi Uniti annunciano di avere sventato cyberattacchi coordinati di natura terroristica contro l’infrastruttura digitale del Paese e i suoi settori vitali finalizzati a destabilizzare la nazione e interrompere servizi essenziali. x.com

Dubai, Emirati Arabi Uniti. La trasformazione è sorprendente. - facebook.com facebook