All’asta è stata venduta la divisa della pattinatrice olandese, arrivando a sfiorare i 200mila euro dopo una serie di rilanci. L’indumento, indossato dalla campionessa durante una competizione, ha attirato l’attenzione di molti collezionisti. La battaglia tra gli acquirenti ha portato a questa cifra record, rendendo il pezzo uno dei più costosi mai messi all’asta nel settore.

L’indumento della campionessa olandese raggiunge quasi 200mila euro dopo una battaglia a colpi di rilanci Il successo di Jutta Leerdam. Il successo di Jutta Leerdam non conosce confini, superando ampiamente i perimetri delle piste ghiacciate di Milano Cortina. La pattinatrice olandese, vera icona di queste Olimpiadi grazie a un palmarès che vanta un oro e un argento, è finita al centro delle cronache per un evento straordinario legato al mercato dei cimeli sportivi. La sua celebre divisa “orange”, simbolo di velocità e talento, è stata battuta all’asta raggiungendo la valutazione record di quasi 200mila euro, una somma che testimonia il magnetismo mediatico dell’atleta. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Jutta Leerdam da record: all'asta la sua divisa per una cifra stratosferica

La tuta di Jutta Leerdam alle Olimpiadi venduta all'asta: 34 rilanci, la cifra supera ogni aspettativa

All'asta la tuta di Jutta Leerdam, offerti 8 mila euro per la divisa indossata a Milano-Cortina: a chi finiscono i soldi

