La tuta di Jutta Leerdam alle Olimpiadi venduta all'asta | 34 rilanci la cifra supera ogni aspettativa

Da fanpage.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tuta indossata da Jutta Leerdam durante le Olimpiadi di Milano Cortina è stata venduta all'asta. La vendita ha ricevuto 34 rilanci in un'ora e ha superato le aspettative di prezzo. La divisa è stata battuta a cifre elevate, e ora si conosce chi potrà beneficiare dei soldi ricavati.

La divisa di Jutta Leerdam alle Olimpiadi di Milano Cortina battuta all'asta a cifre super. 34 rilanci in una sola ora, ecco chi potrà giovare dei soldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano Cortina, Jutta Leerdam mette all’asta la tuta usata alle Olimpiadi: ecco quanto vale(Adnkronos) – Jutta Leerdam ha chiuso le Olimpiadi di Milano Cortina con due medaglie, un oro e un argento.

All’asta la tuta autografata di Jutta Leerdam: fioccano offerte fino a 8000 euroLa campionessa olimpica Jutta Leerdam ha messo all'asta la tuta con cui ha gareggiato e vinto ai Giochi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jutta Leerdam.

Temi più discussi: Milano Cortina, Jutta Leerdam mette all'asta la tuta usata alle Olimpiadi: ecco quanto vale; Jutta Leerdam mette all'asta la tuta di Milano-Cortina: offerte quasi di 10.000 euro, vale più della maglia di Seedorf; Jutta Leerdam mette all’asta la tuta: offerte oltre i 10.000 euro; All'asta la tuta di Jutta Leerdam, offerti 8 mila euro per la divisa indossata a Milano-Cortina: a chi finiscono i soldi.

Jutta Leerdam, all'asta la tuta orange delle Olimpiadi. Offerte da capogiroLa tuta arancione dei trionfi olimpici di Jutta Leerdam accende l’asta: offerte a raffica, cifra già altissima e un finale che promette sorprese ... corrieredellosport.it

All’asta la tuta autografata di Jutta Leerdam: fioccano offerte fino a 8000 euroLa campionessa olimpica Jutta Leerdam ha messo all’asta la tuta con cui ha gareggiato e vinto ai Giochi. Ma il ricavato non andrà sul suo conto in banca. Atleta talentuosa e personaggio divisivo: Jutt ... fanpage.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.