La tuta di Jutta Leerdam alle Olimpiadi venduta all'asta | 34 rilanci la cifra supera ogni aspettativa

La tuta indossata da Jutta Leerdam durante le Olimpiadi di Milano Cortina è stata venduta all'asta. La vendita ha ricevuto 34 rilanci in un'ora e ha superato le aspettative di prezzo. La divisa è stata battuta a cifre elevate, e ora si conosce chi potrà beneficiare dei soldi ricavati.

La divisa di Jutta Leerdam alle Olimpiadi di Milano Cortina battuta all'asta a cifre super. 34 rilanci in una sola ora. Jutta Leerdam ha chiuso le Olimpiadi di Milano Cortina con due medaglie, un oro e un argento. La campionessa olimpica Jutta Leerdam ha messo all'asta la tuta autografata con cui ha gareggiato e vinto ai Giochi. Offerte fino a 10.000 euro. Il ricavato non andrà sul suo conto in banca.