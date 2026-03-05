John F Kennedy Jr e le sue oscure Nike Air Max

John F. Kennedy Jr. è noto per il suo stile distintivo e per aver spesso indossato le Nike Air Max, scarpe considerate particolarmente rare e misteriose nel suo guardaroba. Non si hanno molte immagini pubbliche che mostrano chiaramente le sue preferenze di calzature, ma alcune fotografie ritraggono JFK Jr. con le sneakers ai piedi, attirando l’attenzione degli appassionati di moda. La sua scelta di indossare questo modello ha suscitato curiosità tra gli amanti dello stile casual e sportivo.

John F. Kennedy Jr. è sempre stato un punto di riferimento per chi ama la moda maschile. Dai suoi abiti su misura al modo in cui portava il cappellino da baseball al contrario, c'era qualcosa nel suo stile che lo rendeva naturalmente cool. Non è mai scomparso davvero dal dibattito culturale, ma con la serie Love Story di FX è tornato al centro dell'attenzione. E se la sua passione per le sneaker è ormai ben documentata, un modello in particolare merita di essere ricordato: le Nike Air Max 93. Lanciate a metà del 1993 e progettate da Tinker Hatfield, leggendario designer Nike, le Air Max 93 hanno portato l'ammortizzazione Visible Air a un nuovo livello.