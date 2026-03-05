italia sulla soglia della guerra droni usa partiti da sigonella verso iran e 2 aerei cisterna italiani negli emirati arabi

Droni statunitensi sono partiti da Sigonella diretti verso l’area del conflitto con l’Iran, mentre due aerei cisterna italiani si sono diretti negli Emirati Arabi. Le opposizioni chiedono spiegazioni al governo italiano riguardo a queste operazioni militari. La situazione nel Medio Oriente si mantiene tesa, con movimentazioni di mezzi militari di diverse nazionalità nella regione.

Droni Usa partiti da Sigonella verso l’area del conflitto con l’Iran. Due aerei militari italiani diretti negli Emirati: le opposizioni chiedono chiarimenti al governo L'Italia si affaccia sulla soglia della guerra in Medio Oriente. Nelle ultime ore, infatti, sono partiti alcuni droni MQ-4C T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Mattarella negli Emirati, l’Italia punta sul Golfo PersicoUna visita di Stato che suggella un rapporto ormai stabile. Al Quirinale spiegano così l’importanza della missione del presidente della Repubblica negli Emirati Arabi Uniti (EAU) dal 27 al 29 ... ilsole24ore.com

Italia-Emirati Arabi, Ghribi (GSD-GKSD) incontra Mattarella a DubaiDUBAI (ITALPRESS) – Kamel Ghribi, Vicepresidente di GSD (Gruppo San Donato) e Presidente di GKSD, ha incontrato oggi a Dubai il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel corso della ... iltempo.it

Il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, si rivolge al popolo, ponendo la sicurezza al primo posto e ringraziando le forze nazionali e la comunità per la loro dedizione e il loro amore per la patria. #UAE #UA - facebook.com facebook

• Fratelli, sorelle, figli e figlie... il popolo degli Emirati Arabi Uniti... e residenti che sono partner in questa nazione... e i nostri stimati visitatori... Gli Emirati Arabi Uniti pongono la sicurezza e l'incolumità del loro popolo, dei residenti e dei visitatori x.com