Iran Tajani alla Camera | Non mi vergogno di nulla D’Alema mandò gli aerei a bombardare i Balcani

Durante una discussione alla Camera sul rapporto con l’Iran, il ministro degli Esteri ha affermato di non provare vergogna e ha ricordato che un ex ministro degli Esteri inviò aerei a bombardare i Balcani. La seduta si è accesa con un confronto tra esponenti politici che hanno commentato le dichiarazioni e il passato delle decisioni militari italiane. La discussione si è concentrata sulle responsabilità e sulla storia recente del paese.

Scontro politico alla Camera durante le comunicazioni del governo sulla crisi con l’Iran. Nella replica al dibattito parlamentare, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha respinto le accuse delle opposizioni e ha attaccato direttamente l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, ricordando il ruolo dell’Italia nei bombardamenti Nato nei Balcani alla fine degli anni Novanta. Lo scontro con l’opposizione. “ Non mi devo vergognare di nulla ”, ha dichiarato Tajani intervenendo in Aula. Il ministro ha poi aggiunto che, semmai, “ forse è qualcun altro che si deve vergognare di quello che ha fatto in passato ”. Il riferimento è alla partecipazione dell’Italia all’operazione militare della Nato contro la Serbia nel 1999, durante il conflitto del Kosovo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Iran, Tajani e Crosetto alla Camera: “Rischio concreto di allargamento del conflitto”“La gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un’assunzione di responsabilità condivisa”.

Iran, Tajani alla Camera: "Situazione grave, rischio concreto di allargamento del conflitto"Antonio Tajani in aula alla Camera per riferire al Parlamento gli sviluppi della guerra in Iran.

#Iran #Teheran afferma di aver colpito una petroliera statunitense nel Golfo. La nave, sostengono, “è in fiamme” e petrolio sarebbe finito in acqua. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver preso il “controllo completo” dello Stretto di Hormuz. - facebook.com facebook

