L’attacco Usa all’Isis in Nigeria | il video diffuso dal dipartimento della Guerra

Il dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha diffuso il video di uno degli attacchi condotti in Nigeria. Secondo quanto riferito da Donald Trump, l’operazione è stata indirizzata “contro le forze dello Stato islamico “. L’attacco arriva dopo che Trump nelle scorse settimane aveva criticato più volte il governo del Paese africano, accusato di non riuscire a frenare la persecuzione dei cristiani. Trump ha pubblicato la notizia dell’attacco nella notte sul suo profilo Truth. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

