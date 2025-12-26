L’attacco Usa all’Isis in Nigeria | il video diffuso dal dipartimento della Guerra

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha diffuso il video di uno degli attacchi condotti in Nigeria. Secondo quanto riferito da Donald Trump, l’operazione è stata indirizzata “contro le forze dello Stato islamico “. L’attacco arriva dopo che Trump nelle scorse settimane aveva criticato più volte il governo del Paese africano, accusato di non riuscire a frenare la persecuzione dei cristiani. Trump ha pubblicato la notizia dell’attacco nella notte sul suo profilo Truth. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

