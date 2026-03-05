La Relazione annuale sulla Politica di Informazione per la Sicurezza è stata presentata per la prima volta nell’aula dei Gruppi parlamentari in occasione del ventunesimo anniversario della morte di Nicola Calipari, uno dei più noti caduti dell’intelligence italiana. La cerimonia ha coinciso con questa ricorrenza significativa, coinvolgendo membri delle istituzioni e rappresentanti delle forze di sicurezza.

Per la prima volta la Relazione Annuale sulla Politica di Informazione per la Sicurezza è stata presentata nell’aula dei Gruppi parlamentari in una giornata particolare: il ventunesimo anniversario della scomparsa di Nicola Calipari, il più noto dei caduti dell’intelligence italiana. A ricordarlo il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e i relatori. La Relazione stavolta ha anche un titolo “Governare il cambiamento. Scenari della sicurezza nazionale”. L’idea di fondo è quella di evidenziare come la tecnologia sia il motore del cambiamento e uno dei principali fattori che incide sulla sicurezza del Paese. L’intelligence, quindi, tende ad affinare una delle sue caratteristiche più significative: intercettare i segnali deboli, da cui poi provengono quasi sistematicamente le trasformazioni più incisive. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Intelligence, innovazione e democrazia. Il messaggio della Relazione annuale secondo Caligiuri

Intelligence in trasformazione. I cambiamenti tra le righe della Relazione annualeOggi Spygames (clicca qui per iscriverti) esce con un’edizione speciale dedicata alla relazione annuale sulla politica dell’informazione per la...

Minaccia interna e terrorismo, cosa dice la relazione annuale dell’IntelligenceLa Relazione 2026 affronta la minaccia interna e quella terroristica dentro un quadro di trasformazione tecnologica che ne modifica profondamente la...

Contenuti e approfondimenti su Intelligence innovazione e democrazia....

Temi più discussi: AI Act, semplificazione e potere degli algoritmi: chi scrive le regole della democrazia digitale?; L’AI può salvare o distruggere la democrazia americana?; Perché l’AI Impact Summit 2026 cambia la geopolitica dell’intelligenza artificiale; New European Bauhaus 2026: candidature aperte fino al 17 marzo 2026.

AI Act, semplificazione e potere degli algoritmi: chi scrive le regole della democrazia digitale?La retorica della deregolazione rischia di produrre un effetto paradossale. Meno regole pubbliche chiare non significa più libertà, ma spesso più spazio per ... repubblica.it

Perché l’intelligence è una necessità sociale nell’era della disinformazioneDalla disinformazione digitale all’intelligenza artificiale, dalla crisi della democrazia al ruolo dell’educazione: il professor Caligiuri in questa intervista, spiega perché oggi l’intelligence non ... rainews.it

Radio1 Rai. . #Iran Lo scenario internazionale con le nuove minacce al centro della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la #sicurezza. Presenti i vertici dell'intelligence e il sottosegretario Mantovano. Bruno Sokolowicz #GR1 - facebook.com facebook

Ripreso dal più autorevole e serio media italiano (non scherzo): l’intelligence deve chiarire qualche punto, mi sembra. Grazie sempre @_DAGOSPIA_ x.com