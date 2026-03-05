Indian Wells mano morta? Rybakina lo scaccia e umilia in campo

Durante l'esibizione di doppio misto all’Eisenhower Cup di Indian Wells, Taylor Fritz ed Elena Rybakina hanno affrontato Amanda Anisimova e Learner Tien. La partita si è conclusa con una vittoria netta di Fritz e Rybakina, che hanno dimostrato sicurezza in campo. La scena si è svolta davanti a un pubblico che ha assistito a una partita senza particolari emozioni o sorprese.

Dalla gioia al grande imbarazzo. Momento di gelo a Indian Wells, dov'è andata in scena la Eisenhower Cup, esibizione di doppio misto che ha visto contrapposti Taylor Fritz ed Elena Rybakina ad Amanda Anisimova e Learner Tien. Per il secondo anno di fila hanno vinto i primi, al termine di un match dal sapore decisamente "amichevole". La tennista kazaka, numero 3 del ranking WTA e fresca vincitrice degli Australian Open, ha però avuto una pessima sorpresa al momento della premiazione, al centro del campo. Fritz e Rybakina hanno infatti posato sorridenti davanti all'obiettivo con premio e assegno in mano, davanti a fotografi e telecamere. Accanto alla 27enne nata in Russia si è piazzato David Renker, senior vice-president della Eisenhower Health Foundation, importante organizzazione no-profit di raccolta fondi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

