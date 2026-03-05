Il romanzo verità con cui Walsh anticipò Capote e denunciò la dittatura

A sangue freddo di Truman Capote venne pubblicato nel 1966. Il libro, nel quale lo scrittore americano descrive lo sterminio di una famiglia di agricoltori del Kansas da parte di due rapinatori, è universalmente considerato il primo esempio di romanzo non-fiction o romanzo-verità. Ma non è così. Infatti nove anni prima era uscita in Argentina un'opera letteraria che romanzava un'inchiesta giornalistica e trasformava un testo scritto in forma di romanzo nella denuncia di un vero crimine. Quel libro si intitolava Operazione Massacro, venne scritto dal giornalista Rodolfo Walsh (1927 1977) e adesso torna nelle librerie italiane, nella nuova traduzione di Bruno Arpaia, grazie a Edizioni Sur. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

