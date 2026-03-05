Il nuovo miliardario italiano Ghirelli | l' AI distruggerà molti lavori L' Italia punti allo spazio

Filippo Ghirelli, ingegnere e imprenditore romano, è recentemente entrato nella lista dei miliardari italiani pubblicata da Forbes. È noto per il suo coinvolgimento nel settore delle infrastrutture ad alta tecnologia. In un’intervista, ha dichiarato che l’intelligenza artificiale avrà un impatto significativo sui posti di lavoro, e ha espresso l’intenzione di concentrare gli sforzi dell’Italia nello sviluppo spaziale.

(Adnkronos) - Filippo Ghirelli, ingegnere e imprenditore romano attivo nelle infrastrutture ad alta tecnologia, è da pochi giorni entrato nella lista dei miliardari italiani di "Forbes". In questa conversazione con Adnkronos spiega la visione che guida Infracorp, la sua piattaforma di sviluppo infrastrutturale: riconversione industriale del tessuto produttivo italiano in chiave spaziale, trasporto aereo regionale, data center in Italia con forte attenzione forte su sovranità del dato, cybersecurity e posizionamento geografico. Entra anche nel tema più caldo di queste settimane: cosa succederà ai milioni di persone che rischiano di perdere il lavoro per l'irrompere dell'intelligenza artificiale.