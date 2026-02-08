Nuovo spazio dedicato ai cani | scattano i lavori

A Desio si stanno avviando i lavori per un nuovo parco dedicato ai cani, tra via Monte Rosa e via Tonale. Il Comune ha deciso di creare uno spazio che favorisca la socializzazione tra i padroni e i loro animali, migliorando la qualità della vita in città. I lavori stanno procedendo e presto il parco sarà pronto per accogliere i residenti con i loro amici a quattro zampe.

Sta nascendo a Desio un nuovo spazio dedicato ai cani, collocato tra via Monte Rosa e via Tonale. L'intervento rientra nel percorso con cui il Comune vuole rendere la città più accogliente e funzionale, offrendo luoghi pensati per le esigenze quotidiane di chi la vive. L'idea è semplice: creare un'area sicura e attrezzata dove gli animali possano correre e socializzare senza rischi, favorendo allo stesso tempo una gestione più ordinata degli spazi pubblici. Il sindaco Carlo Moscatelli e l'assessore Stefano Guidotti, che ha la delega all'Ambiente, sottolineano come la domanda di zone dedicate alla sgambatura sia in costante aumento.

