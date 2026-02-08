Nuovo spazio dedicato ai cani | scattano i lavori

Da ilgiorno.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Desio si stanno avviando i lavori per un nuovo parco dedicato ai cani, tra via Monte Rosa e via Tonale. Il Comune ha deciso di creare uno spazio che favorisca la socializzazione tra i padroni e i loro animali, migliorando la qualità della vita in città. I lavori stanno procedendo e presto il parco sarà pronto per accogliere i residenti con i loro amici a quattro zampe.

Sta nascendo a Desio un nuovo spazio dedicato ai cani, collocato tra via Monte Rosa e via Tonale. L’intervento rientra nel percorso con cui il Comune vuole rendere la città più accogliente e funzionale, offrendo luoghi pensati per le esigenze quotidiane di chi la vive. L’idea è semplice: creare un’area sicura e attrezzata dove gli animali possano correre e socializzare senza rischi, favorendo allo stesso tempo una gestione più ordinata degli spazi pubblici. Il sindaco Carlo Moscatelli e l’assessore Stefano Guidotti, che ha la delega all’Ambiente, sottolineano come la domanda di zone dedicate alla sgambatura sia in costante aumento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nuovo spazio dedicato ai cani scattano i lavori

© Ilgiorno.it - Nuovo spazio dedicato ai cani: scattano i lavori

Approfondimenti su Desio Spazio Cani

Arriva a Sassuolo Carino, un nuovo spazio dedicato ai giovani

Al Commissariato di Carpi un nuovo spazio dedicato ai bambini

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Desio Spazio Cani

Argomenti discussi: Cappuccetto Verde, inaugurato il Centro Bambini e Famiglie a Imola; Nuovo spazio dedicato ai cani: scattano i lavori; A Milano ci sarà un nuovo spazio dedicato a Gio Ponti; 'Casa Vessicchio', Sanremo omaggia il Maestro con uno spazio dedicato ai giovani talenti.

nuovo spazio dedicato aiA Milano ci sarà un nuovo spazio interamente dedicato a Gio PontiAprirà entro la fine del 2026 all'interno dell'ADI Design Museum una nuova area interamente dedicata al designer ... living.corriere.it

Libri e cultura trovano spazio all’ex Foro BoarioAbbiamo inaugurato all’ex Foro Boario a San Piero in Bagno un nuovo spazio dedicato ai libri e alla cultura e alla nostra comunità. Esordisce così la Giunta comunale di Bagno di Romagna, che poi ... ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.