con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci: la pellicola arriverà in sala il 29 aprile 2026. Tutti vogliono questa vita. È con tale premessa che Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano ad interpretare, a vent’anni di distanza, i loro iconici personaggi ne Il Diavolo Veste Prada 2. Cresce l’attesa per la pellicola diretta ancora una volta da David Frankel, in arrivo dal 29 aprile al cinema distribuito da Walt Disney, anticipata dal trailer ufficiale. Il Diavolo veste Prada 2 – poster Il Diavolo veste Prada 2 – La trama. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Il Diavolo veste Prada 2, ecco l’attesissimo trailer ufficiale

Approfondimenti su Diavolo Veste Prada 2

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Devil Wears Prada 2 Teaser Drops: Meryl & Anne Are Back!

Ultime notizie su Diavolo Veste Prada 2

Argomenti discussi: Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una smemorata Meryl Streep nel trailer ufficiale; 'Il Diavolo veste Prada 2': un ritorno in grande stile 20 anni dopo; Diavolo veste Prada 2: le riprese a Milano e i casting aperti; Uscito il trailer ufficiale de Il Diavolo Veste Prada 2.

Dentro Il diavolo veste Prada 2: il dietro le quinte esclusivo con il cast e la troupe svela nuovi dettagli modaDa Meryl Streep alla costumista Molly Rogers, abbiamo incontrato il cast e la troupe di Il diavolo veste Prada 2 per farci raccontare aneddoti e segreti del film più atteso dell'anno ... vogue.it

Il diavolo veste Prada 2: perché nel nuovo trailer Miranda non riconosce AndyÈ uscito il trailer ufficiale de Il diavolo veste Prada 2, anticipazioni dell'uscita il 1 maggio 2026. Attenzione ai look di Miranda e Andrea ... amica.it

"Tutti vogliono questa vita": le prime immagini, il cast e la data di uscita del seguito del diavolo veste Prada, ambientato anche in Italia - facebook.com facebook

Ecco il trailer de "Il diavolo veste Prada 2", c'è anche Milano x.com