Il bis della banda dei mattoni Sparite le ruote di un’altra auto

Una banda di ladri di gomme ha colpito diverse auto, lasciando dietro di sé solo due ruote su quattro. La loro attività si è concentrata su veicoli di marche come Ford e Fiat, che sono stati depredati di pneumatici in più occasioni. La banda, proveniente dall’Est Europa, si sposta tra vari luoghi, scegliendo le vetture da svaligiare e lasciando spesso solo parti mancanti.

Ne lasci quattro, ne trovi solo due. La speciale formula dei predoni delle gomme. Dalla Ford alla Fiat, a tutti secondo la malasorte e la destrezza della banda che ha lasciato il suo paese – da qualche parte nell'Est Europa – per fare la spesa di pneumatici. Tutto fa brodo, basta che siano tondi, con i cerchioni che luccicano, facili da piazzare sul mercato dell'usato, canali dove spariscono i pezzi 'raccolti' nel parcheggio dell'ex Mof, insieme alla rabbia di chi una sera, aria di primavera, è rimasto con le chiavi in mano, lo stupore a disegnare gli angoli della bocca. E' successo domenica pomeriggio, è successo ieri mattina. Pieno giorno, curvi tra le auto, gobbi al minimo rumore, per poi riprendere – un sibilo – veloci a svitare bulloni.