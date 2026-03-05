I Guardi di Calouste Gulbenkian in mostra a Ca’ Rezzonico

A Ca’ Rezzonico, museo dedicato al Settecento Veneziano, è aperta fino all’8 giugno una mostra intitolata I Guardi di Calouste Gulbenkian, curata da Alberto Craievich. La rassegna presenta opere di alcuni dei più importanti pittori veneziani del XVIII secolo, appartenenti alla collezione di Calouste Gulbenkian. L’esposizione è visitabile dal 7 marzo e si svolge negli spazi del museo.

A Ca' Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano inaugura la mostra I Guardi di Calouste Gulbenkian, visitabile dal 7 marzo all'8 giugno e curata da Alberto Craievich. La nuova stagione espositiva del museo veneziano si apre con una selezione di dipinti di Francesco Guardi, tra i più importanti vedutisti del Settecento veneziano, provenienti dal Museo Calouste Gulbenkian di Lisbona, che conserva una delle raccolte più significative al mondo dedicate all'artista. In mostra nel portego al primo piano di Ca' Rezzonico - Museo del Settecento Veneziano. I Guardi di Calouste Gulbenkian #Venezia, Ca' Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano 7 marzo - 8 giugno 2026 A cura di Alberto Craievich Ca' Rezzonico ospiterà un nucleo tra i più importanti dipinti di Francesco Guardi, provenienti dal Museo Calouste Gulbenkian di Lisbona.