Messina modello di sostenibilità arrivano i nuovi contenitori per i grandi condomini e isole ecologiche h24

Messina si distingue nel Centro-Sud per la gestione sostenibile dei rifiuti e del verde urbano. A partire da marzo, sarà avviato un progetto pilota dedicato ai grandi condomini, con l’introduzione di contenitori dotati di riconoscimento individuale. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza della raccolta differenziata e a promuovere pratiche più responsabili nella gestione dei rifiuti in città.

Messina fa scuola nel Centro-Sud nella gestione dei rifiuti e del verde urbano, ma il percorso virtuoso non si ferma qui: da marzo partirà un progetto pilota per i grandi condomini, che prevede la consegna di contenitori dotati di riconoscimento individuale per ottimizzare la raccolta.

