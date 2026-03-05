I bisogni dei territori sono la priorità

L’azienda ha sviluppato nel tempo un modello tecnico e gestionale di alto livello per rispondere ai bisogni dei territori. Ha investito risorse nelle infrastrutture e nei servizi, puntando a migliorare la qualità dell’assistenza e la distribuzione delle risorse. I progetti avviati coinvolgono diverse aree e sono stati messi in atto per garantire un supporto più efficace alle comunità locali.

L’azienda ha costruito nel tempo un modello tecnico e gestionale di elevato livello per dare concretezza alla sfida più urgente per il Paese: la riqualificazione dell’esistente Nata nel cuore produttivo della bergamasca, Macos è una delle realtà più attive nel campo della rigenerazione del patrimonio edilizio residenziale e sociosanitario in Lombardia. L’impresa ha saputo affermarsi valorizzando la propria robusta tradizione nell’edilizia, evolvendola in un modello operativo solido, replicabile e orientato alla trasformazione sostenibile delle aree urbane e sociali. Il radicamento territoriale di Macos, unito a una costante innovazione, le ha permesso di superare i confini provinciali, operando con successo su scala regionale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Silvia Salis - Cura del territorio, cura delle persone (11.12.25)

