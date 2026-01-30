Jeff Barnel racconta la sua Dalida | INTERVISTA ESCLUSIVA

Jeff Barnel ripercorre i momenti più intensi della sua vita con Dalida, il mito della musica. In un’intervista esclusiva, l’ex collega rivela aneddoti e ricordi di un decennio passato insieme, tra note e emozioni che ancora vivono. Barnel descrive come è stato condividere con lei un pezzo di strada, fino all’ultimo istante.

Un decennio di note e di esistenza comune con il mito, rievocato da chi le è rimasto vicino fino all'ultimo istante. Il compositore egizio-francese ripercorre la genesi di brani che hanno scolpito un'epoca: da Salma Ya Sal?ma a?elwa Ya Balady, passando per Laissez-moi danser (Monday, Tuesday) e la vibrante Mourir sur scène, fino alla fondamentale Pour en arriver là. Tra scorci di vita privata – dalle prove con i bigodini alla maglietta 'rubata' in Corsica, dal soggiorno in Brasile per Balmain alla telefonata dopo la messa in onda del programma Le Jeu de la Vérité – affiora l'immagine di una donna autentica attaccata agli affetti e di un uomo, dal cuore gentile e dal carattere determinato, che scelto di portare nella musica la propria storia di assoluta fedeltà all'arte.

