PSV-Heracles Almelo sabato 13 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra PSV Eindhoven e Heracles Almelo, in programma sabato 13 dicembre 2025, rappresenta un’importante occasione per il PSV di tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid. Dopo una serie di risultati positivi, i padroni di casa puntano a consolidare la loro posizione in Eredivisie affrontando una squadra in difficoltà. Ecco formazioni, quote e pronostici.

La sconfitta interna contro l'Atletico Madrid di martedì sera in Champions League ha interrotto una serie di undici vittorie e tre pareggi che il PSV Eindhoven aveva messo assieme dal 21 settembre in poi, ma contro l'Heralcles Almelo terzultimo nella classifica di Eredivisie ha un'ottima chance di tornare a vincere e conquistare così aritmeticamente il

