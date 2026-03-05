Nelle ultime ore si sono verificati scontri intensi che hanno portato all’attacco dell’aeroporto internazionale, causando caos e confusione tra i presenti. In breve tempo, si sono sentiti colpi di arma da fuoco, seguiti dall’attivazione delle sirene di emergenza e dall’arrivo dei mezzi di soccorso. Le immagini dell’incidente stanno circolando sui social e nelle notizie di cronaca in tutto il paese.

Succede tutto in poche ore, quando il buio rende più difficile capire cosa stia davvero accadendo. Un rumore secco, poi le sirene, le luci dei mezzi di soccorso e quelle immagini che iniziano a girare ovunque. E all’improvviso un episodio che sembrava lontano, quasi “di confine”, diventa una crepa inquietante in una tensione già altissima. Perché quando a finire nel mirino è un luogo civile e strategico insieme, la sensazione cambia: non è più solo una notizia da monitorare, ma un segnale. E stavolta il segnale arriva da un punto delicatissimo della mappa, dove le frontiere non sono linee, ma nervi scoperti. Nelle prime ore di giovedì 5 marzo, secondo quanto riferito dalle autorità azere e ripreso da diversi media internazionali, l’aeroporto internazionale di Nakhchivan è stato colpito da un attacco con droni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Guerra, scoppia il caos: “Colpito l’aeroporto internazionale” (VIDEO)Nelle prime ore di giovedì 5 marzo, un episodio finora circoscritto alla cronaca locale ha assunto un significato geopolitico ben più ampio:...

Droni iraniani hanno colpito l'aeroporto internazionale di Nakhchivan in AzerbaijanTre droni iraniani hanno preso di mira il terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale di Nakhchivan, in Azerbaigian in prossimità del confine...

Medio Oriente nel caos, prime conseguenze sul porto: stop al petrolio dal golfo PersicoIl greggio iracheno e saudita rappresenta poco più del 12 per cento del petrolio movimentato dalla Siot. Una esposizione diretta alla crisi che viene definita contenuta. Non sussistono evidenze di un ... triesteprima.it

Perché l'Iran ha scelto la «strategia del caos»? Attacchi a hotel e impianti energetici, sabotaggi, voli in tilt: il piano (voluto da Khamenei) e le prossime mosseDietro agli attacchi in apparenza casuali c’è un piano preciso che era stato messo a punto da Khamenei. «Ma nel mirare al Golfo, la Repubblica islamica può finire chiusa in un anello di fuoco» ... corriere.it

La guerra in Medio Oriente spinge le materie prime e i beni rifugio, con il dollaro che si rafforza. Effetto conti a Piazza Affari: vola Campari con numeri oltre le attese, giù Amplifon. Continua il rialzo di petrolio e gas. #Finanza #Borse #mercati x.com

